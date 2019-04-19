Азербайджан становится все более важным узлом на "Новом Шелковом пути", сказал Trend Чарльз Стивенс, основатель проекта "Новый Шелковый путь", в рамках которого осуществлена экспедиция через всю Евразию, в целях документального запечатления территории, охваченной китайской инициативой "Один пояс - один путь", передает Day.Az.

Основатель проекта отметил, что Азербайджан находится на перекрестке развивающихся транспортных маршрутов Север-Юг и Восток-Запад.

"Они простираются от России до Индии через железнодорожный мост в Астаре и от Китая до Европы. Азербайджан становится все более важным узлом в этой растущей мультимодальной сети с развитием Бакинского порта в Аляте", - добавил Стивенс.

Тем не менее, отметил основатель проекта, реализация инициативы "Один пояс - один путь" в регионах, смежных с основными артериями древнего "Шелкового пути", прогрессирует слабо.

Эксперт считает, что инициатива "Один пояс - один путь" может создать большие возможности, но, также и множество проблем.

"Каждой стране необходимо оценивать преимущества потенциальных проектов в рамках "Нового Шелкового пути" с учетом их индивидуальных достоинств. Это может включать в себя финансовые условия, трудовые соглашения, общественные блага, воздействие на окружающую среду и долгосрочные экономические выгоды", - отметил Стивенс.

Основатель проекта также отметил, что "Новый шелковый путь" играет важную роль в стимулировании не только инвестиций, но и культурного взаимопонимания, взаимодействия людей.

Что касается вызовов, стоящих перед реализацией данной инициативы, то они включают в себя прозрачность контрактов, экологические стандарты и трудовые соглашения.

"Они сильно различаются в разных проектах в рамках "Нового Шелкового пути". Тщательный отбор и консультации с заинтересованными сторонами перед реализацией соответствующих проектов дают гарантию, что проект принесет долгосрочную экономическую выгоду", - добавил Стивенс.

Отметим, что в октябре 2018 года Азербайджан подписал декларацию, в которой была отмечена актуальность сотрудничества по вопросам охраны окружающей среды, изменения климата и устойчивого развития и была выражена поддержка созданию "Энергетического партнерства Пояс и путь".

Инициатива "Пояс и путь" была предложена председателем КНР Си Цзиньпинем в 2013 году с целью строительства торговой и инфраструктурной сети, соединяющей Азию с Европой и Африкой, вдоль древних торговых путей.

В декабре 2015 года в рамках визита в КНР Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании по совместному поощрению создания "Экономического пояса Шелкового пути", тем самым была выражена поддержка Азербайджаном данной инициативы.