Азербайджанский народ уже никогда не даст шанс радикальной оппозиции
Азербайджанский народ не намерен вновь давать шанс представителям радикальной оппозиции, расколотой по причине своих политических амбиций. Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend генеральный директор медиа-группы "SƏS", политолог Бахруз Гулиев.
Он отметил, что претензии на власть какой-либо оппозиционной силы - вполне нормальное, демократическое явление. Однако совсем другим делом является ситуация с азербайджанской радикальной оппозицией. Она уже когда-то "управляла" страной, и всем известно, какие беды тогда постигли народ. В таких случаях подобные амбиции следует рассматривать через иную призму.
"Представители лагеря, известного нам как радикальная, деструктивная оппозиция, в большинстве своем уже были во власти. И какие события тогда происходили, что произошло со страной? Вновь исследуя эту историю, мы должны признать, что власть 1992-1993-х годов напрямую, фундаментально расшатала пирамиду нашей государственности. У так называемой "власти" ПНФА все было не так. Не было ни одного человека на своем месте", - сказал Гулиев.
Он добавил, что "государственные деятели", далекие от элементарных навыков дипломатии, всего лишь за год ввергли страну в плачевное состояние. "Рэкет на улице, полупустые прилавки на рынке, оголодавший и обнищавший народ, и главное, горечь от происходящего в Карабахе, - все это было, и об этом нужно напоминать, чтобы общественность прямо высказалась о новых амбициях этих людей", - сказал политолог.
Гулиев отметил, что личности бескультурные и невоспитанные, склонные к агрессии, несомненно, были крайне далеки от талантов государственного управления.
"Сегодня эти люди оскорбляют других в социальных сетях. Расколотая на отдельные партии и блоки радикальная оппозиция воюет также друг с другом, и пытается таким образом доказать свою "правоту", - сказал он.
По словам эксперта, нетрудно представить, какие страшные бедствия эти люди могут принести народу и стране. Достаточно вспомнить хотя бы репрессии и давление на журналистов, зверские избиения критиков, угрозы их семьям.
Гулиев отметил, что несоблюдение в тот период законов, экономическая рецессия, нехватка продовольствия, другие большие проблемы могли в итоге привести к утрате страной независимости. "Естественно, азербайджанский народ уже никогда не даст шанса таким элементам вновь прийти к власти, и чтобы обелить себя, они обвиняют весь народ, пытаются сделать его виноватым", - сказал он.
Политолог добавил, что в действительности, властные амбиции доморощенных политиканов на руку враждебным Азербайджану иностранным силам. "Такие силы оказывают им некоторую поддержку, чтобы реализовать свои интересы в нашей богатой природными ресурсами стране...Но азербайджанский народ отвергает деструктивную оппозицию, однажды уже побывавшую во власти. Так было и будет, потому что все помнят историю и ее уроки", - сказал Гулиев.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!