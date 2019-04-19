Азербайджанский народ не намерен вновь давать шанс представителям радикальной оппозиции, расколотой по причине своих политических амбиций. Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend генеральный директор медиа-группы "SƏS", политолог Бахруз Гулиев.

Он отметил, что претензии на власть какой-либо оппозиционной силы - вполне нормальное, демократическое явление. Однако совсем другим делом является ситуация с азербайджанской радикальной оппозицией. Она уже когда-то "управляла" страной, и всем известно, какие беды тогда постигли народ. В таких случаях подобные амбиции следует рассматривать через иную призму.

"Представители лагеря, известного нам как радикальная, деструктивная оппозиция, в большинстве своем уже были во власти. И какие события тогда происходили, что произошло со страной? Вновь исследуя эту историю, мы должны признать, что власть 1992-1993-х годов напрямую, фундаментально расшатала пирамиду нашей государственности. У так называемой "власти" ПНФА все было не так. Не было ни одного человека на своем месте", - сказал Гулиев.

Он добавил, что "государственные деятели", далекие от элементарных навыков дипломатии, всего лишь за год ввергли страну в плачевное состояние. "Рэкет на улице, полупустые прилавки на рынке, оголодавший и обнищавший народ, и главное, горечь от происходящего в Карабахе, - все это было, и об этом нужно напоминать, чтобы общественность прямо высказалась о новых амбициях этих людей", - сказал политолог.

Гулиев отметил, что личности бескультурные и невоспитанные, склонные к агрессии, несомненно, были крайне далеки от талантов государственного управления.

"Сегодня эти люди оскорбляют других в социальных сетях. Расколотая на отдельные партии и блоки радикальная оппозиция воюет также друг с другом, и пытается таким образом доказать свою "правоту", - сказал он.

По словам эксперта, нетрудно представить, какие страшные бедствия эти люди могут принести народу и стране. Достаточно вспомнить хотя бы репрессии и давление на журналистов, зверские избиения критиков, угрозы их семьям.

Гулиев отметил, что несоблюдение в тот период законов, экономическая рецессия, нехватка продовольствия, другие большие проблемы могли в итоге привести к утрате страной независимости. "Естественно, азербайджанский народ уже никогда не даст шанса таким элементам вновь прийти к власти, и чтобы обелить себя, они обвиняют весь народ, пытаются сделать его виноватым", - сказал он.

Политолог добавил, что в действительности, властные амбиции доморощенных политиканов на руку враждебным Азербайджану иностранным силам. "Такие силы оказывают им некоторую поддержку, чтобы реализовать свои интересы в нашей богатой природными ресурсами стране...Но азербайджанский народ отвергает деструктивную оппозицию, однажды уже побывавшую во власти. Так было и будет, потому что все помнят историю и ее уроки", - сказал Гулиев.