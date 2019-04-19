Социально-экономическая политика Азербайджанского государства направлена на осуществление не только плановых задач по улучшению благосостояния граждан, но и на решение непредсказуемых проблем, в том числе и последствий стихийных бедствий, возникновение которых уж точно нельзя предусмотреть. Успешная экономическая политика Президента Ильхама Алиева позволяет делать грандиозные финансовые влияния в социальную сферу.

За последний год в этой области проведен целый ряд масштабных реформ, позитивные результаты которых уже сегодня ощутимо улучшают и облегчают жизнь населения. Между тем, в текущем году глава государства планирует еще более масштабные реформы по улучшению благосостояния населения. Так, в ходе поездки в Сураханский район Баку накануне, где Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с обновленным после реконструкции парком Нефтяников, глава государства анонсировал продолжение социальных преобразований.

Говоря о повышении зарплат, пенсий и пособий, произведенном в 2019 году, Президент Ильхам Алиев отметил, что каким бы большим ни был этот рост, он не может нас устроить. "Поэтому зарплаты и пенсии у нас будут повышаться и впредь. Соответствующее указание дано. Сейчас в правительстве идет работа, дано указание соответствующим министерствам. В настоящее время наши финансовые возможности выросли, потому что проводимые в стране серьезные экономические реформы принесли нам дополнительные доходы", - подчеркнул глава государства.

По его словам, с начала нынешнего года в бюджет уже поступили достаточно крупные средства, и накопленные дополнительные бюджетные доходы. Президент Ильхам Алиев отдельно подчеркнул, что эти дополнительные поступления - их размер исчисляется сотнями миллионов манатов - будут в первую очередь направлены на дальнейшее укрепление социальной защиты граждан.

Глава государства коснулся и еще одного масштабного повышения пособий и социальных выплат - своим распоряжением, подписанным несколько дней назад, Президент Ильхам Алиев утвердил серьезное увеличение выплат инвалидам, несовершеннолетним детям и другим категориям граждан, нуждающихся в поддержке государства.

"Несмотря на то, что мы приняли данное решение в марте, а с начала апреля вступило в силу повышение социальных пособий, и здесь социальные пособия были увеличены в среднем в два раза, этой программой охвачены около 600 тысяч человек, работа в данном направлении будет продолжаться. В Азербайджане и впредь будут повышаться минимальная заработная плата, минимальная пенсия, чтобы граждане жили еще лучше", - сказал Президент Ильхам Алиев в ходе встречи с жителями Сураханского района.

По инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и при активном участии Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в стране идут масштабные реформы в области социальной защиты населения, которые, без преувеличения носят революционный характер. Эти преобразования охватывают сотни тысяч семей, уровень благосостояния которых станет выше благодаря политике и решениям Президента Ильхама Алиева. Граждане нашей страны в полной мере чувствуют заботу, поддержку и защиту Азербайджанского государства - и отвечают на это всецелой поддержкой своего лидера, Президента Ильхама Алиева.

Теплое, искреннее отношение людей к Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой видно по тому радушному приему, который оказывают им жители городов и сел Азербайджана в ходе их поездок по стране. Люди хотят пообщаться с первыми лицами страны, сфотографироваться с ними на память. Несомненно, что встреча с Президентом Ильхамом Алиевым и Первой леди Мехрибан Алиевой становится для них знаковым и радостным событием.

Азербайджан являет собой редкий пример государства, в котором содержание социальной политики действительно соответствует декларируемой форме. Так происходит во многом благодаря тому, что первые лица нашей страны искренне и по зову сердца сочувствуют обычным людям, проявляют чуткую заботу и внимание, без преувеличения, воспринимают чужие беды и тревоги как свои собственные. Такой человечный подход, безусловно, не только трогает душу и порождает глубокую признательность, но и вселяет непоколебимую уверенность в то, что наша страна и дальше будет успешно идти путем развития, подавая пример для подражания всему мировому сообществу.

Э. Алиев