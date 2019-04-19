В результате спекуляции вопросом трансгендеров в Армении, в ПАСЕ введен в обращение проект резолюции, в котором говорится о нарушениях прав сексуальных меньшинств и трансгендеров на Южном Кавказе, и там доминирующая часть касается Армении.

Об этом в беседе с журналистами в НС заявил руководитель фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян, передает Day.Az со ссылкой на Первый Информационный.

"У Армении сейчас будут проблемы, связанные с этим", - сказал депутат, добавив, что, если проект будет принят, Армения будет одной из осуждаемых стран".

Правозащитник Аветик Ишханян в беседе с Первым Информационным сказал, что вопрос, озвучивание проблемы дошло не только до ПАСЕ. "Весь цивилизованный мир в эти дни обсуждает этот вопрос. Я лично получил отклик авторитетной международной организации. Сегодня уже выступил Норвежский Хельсинкский комитет. Вопрос получил достаточно серьезное распространение. Учтите также, что в связи с этим инцидентом посол ЕС в Армении и офис ООН сделали заявления. Так что, случившееся получило довольно серьезный отклик, и не следует удивляться тому, что, по всей вероятности, ПАСЕ примет подобную резолюцию", - сказал Ишханян.

Правозащитник затруднился сказать - если такая резолюция будет принята, может ли она сыграть превентивную роль в будущем? "Я думаю, что независимо от того, что думают наши политические партии, находящиеся в ней члены, большая часть нашего общества консервативна, и это в основном результат нехватки образования и развития, и наши политические силы опираются на это мнение общества. Потому и они продолжат в беседе с европейцами говорить одно, в Армении своей деятельностью доказывать другое", - заключил Аветик Ишханян.

Напомним, что после реакции депутата от ППА, председателя комиссии по правам человека Наиры Зограбян, последовавшей за выступлением женщины-трансгендера в парламенте, 12 общественных организаций расценили реакцию Зограбян на выступление трансгендера Лилит Мартиросян как дискриминационное и унижающее достоинство человека, призвав председателя НС и депутатов осудить выступление члена фракции "Процветающая Армения" (ППА). В распространенном заявлении правозащитные организации требовали также созвать комиссию по этике Национального собрания и рассмотреть инцидент, а также пересмотреть целесообразность назначения Наиры Зограбян на пост председателя Постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам.

Для правозащитника Артура Сакунца подобная реакция ПАСЕ была ожидаемой, поскольку, по его словам, государство четко взяло на себя обязательства, как Конституцией, так и международными договорами, к которым оно присоединилось, которые ратифицировало, что должно уважать право каждого, и человеческое достоинство каждого должно быть обеспечено в Республике Армения.