Одним из пунктов обвинения прежних властей Армении, которые тогдашняя оппозиция с удовольствием швыряла им в лицо, была растрата бюджетных средств на бессмысленные и незначимые для страны мероприятия, на ремонты госучреждений и на личные нужды.

Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян долго держался, но спустя год своей власти решил, что не стоит отказываться от удовольствий, которые предоставляет распоряжение бюджетом как своей копилкой.

По информации Verelq, в ожидании экономической революции правительство Армении решило сделать ремонт в президентской резиденции, а также в здании правительства. Причем ни там, ни тут ремонтные работы, согласно принятому проекту бюджета на этот год, запланированы не были.

Согласно принятому сегодня на заседании кабинета министров, для проведения ремонтных работ в резиденции президента по адресу Баграмяна 26 будет выделено 40 млн. драмов. Деньги будут выделены по статье "Другие расходы".

А на ремонт здания правительства, где сидит премьер-министр Никол Пашинян, необходимо 63,4 млн. драмов, которые в госбюджете на 2019 года не выделены. Но правительство решило исправить эту ситуацию, внеся изменения в средства, предусмотренные на другие программы, осуществляемые аппаратом премьера, и перераспределить суммы, выделенные бюджетом на изучение общественного мнения, оценку деятельности правительства, исследования качества жизни и оценки общинных нужд, обеспечение реализации полномочий премьер-министра, координацию услуг, программу мероприятий по техническому оснащению аппарата премьер-министра.

Ранее Verelq сообщал, что сегодня же правительство приняло решение выделить из резервного фонда на реализацию мероприятий, посвященных Дню гражданина Армении, 124 млн. драмов (четверть миллиона долларов). И пока армянская общественность "бушует" в соцсетях по поводу столь необязательных крупных трат, тогда как ситуация в экономике оставляет желать лучшего, руководитель парламентской фракции "Мой шаг" Лилит Макунц заявила, что выделение этих средств на празднование новой даты в армянском календаре не только оправданно, но и необходимо.

Все возвращается на круги своя. В Армении, видимо, по-другому невозможно.

Султан Керим