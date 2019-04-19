5 граждан, которые белой краской закрасили граффити с надписью #SutNikol (Фальшивый Никол) на ереванских улицах, были доставлены в полицию, передает Day.Az со ссылкой на News.am.

В пресс-службе полиции отметили, что они были доставлены в полицию за совершение поступка, предусмотренного 172.2 статьей Кодекса об административных правонарушениях Армении. После составления административного протокола их отпустили.

Согласно сведениям, доставленные в полицию граждане - члены блока "Мой шаг".

Напомним, что ранним утром 15 апреля координаторы инициативы #SutNikol Константин Тер-Накалян, Нарек Самсонян, Артур Даниелян, Вреж Саркисян, Ишхан Хосровян, а также обеспечивающий прямой эфир оператор, проводили акцию на улицах Еревана, разрисовывая вокруг граффити #SutNikol. А 18 апреля группа граждан, обходя улицы столицы, закрашивала записи белой краской.