В Ереване задержаны пять "фальшивых Николов"
5 граждан, которые белой краской закрасили граффити с надписью #SutNikol (Фальшивый Никол) на ереванских улицах, были доставлены в полицию, передает Day.Az со ссылкой на News.am.
В пресс-службе полиции отметили, что они были доставлены в полицию за совершение поступка, предусмотренного 172.2 статьей Кодекса об административных правонарушениях Армении. После составления административного протокола их отпустили.
Согласно сведениям, доставленные в полицию граждане - члены блока "Мой шаг".
Напомним, что ранним утром 15 апреля координаторы инициативы #SutNikol Константин Тер-Накалян, Нарек Самсонян, Артур Даниелян, Вреж Саркисян, Ишхан Хосровян, а также обеспечивающий прямой эфир оператор, проводили акцию на улицах Еревана, разрисовывая вокруг граффити #SutNikol. А 18 апреля группа граждан, обходя улицы столицы, закрашивала записи белой краской.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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