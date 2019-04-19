Депутат от фракции "Процветающая Армения" Вардан Гукасян предлагает окурить ладаном трибуну, на которой выступал трансгендер Лилит Мартиросян, пишет газета "Аравот".

В беседе с корреспондентом газеты он также рассказал о своих переживаниях, когда ему пришлось подойти к парламентской трибуне для выступления. "Я трижды перекрестился и прочитал молитву, чтобы все очистилось", - сказал Гукасян.

При этом, отвечая на вопрос о том, считает ли он выступление трансгендера единственным осквернением данной трибуны, депутат ответил, что он говорит о духовном и придает духовности больше важности, чем плотскому, и считает, что поступил правильно.

Он также призвал всех трансгендеров покаяться в церкви, вернуться к корням, отметив, что армянская нация должна дожить до Страшного суда и сохранить свою чистоту.

"Мы должны держаться от этого подальше. Мужчина не должен становиться женщиной и наоборот. Я не знаю, как это происходит и даже не хочу слышать, дабы не запачкать своих ушей. Мы принимаем равенство и прочие аспекты, но не принимаем то, что противоречит нашим национальным традициям", - сказал Гукасян.

Напомним, что скандал разгорелся, когда 5 апреля с трибуны парламента Армении впервые выступил трансгендер - представляющая правозащитную организацию "Сторона права" Лилит Мартиросян.

Выступление трансгендера вызвало возмущение некоторых депутатов, в частности, глава комиссии НС по защите прав человека и общественным вопросам, член фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян напомнила, что темой обсуждений были реформы в судебно-правовой сфере, права людей с инвалидностью и детей. Зограбян сочла тему выступления Мартиросян неуважением к ней лично и к парламенту в целом.

Как уже сообщалось, в ПАСЕ введен в обращение проект резолюции, в котором говорится о нарушениях прав сексуальных меньшинств и трансгендеров на Южном Кавказе, в котором особое место отводится Армении.

Причиной такого акцента на Ереване послужил скандал вокруг появления трансгендера Лилит Мартиросян на трибуне парламента.

Султан Керим