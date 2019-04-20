ВС Армении устроили очередную провокацию на линии фронта
Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз.
Об этом, как передает Day.Az, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-служба минобороны Азербайджана.
С позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Асрик Джырдахан Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ашагы Вейселли, Гараханбейли Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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