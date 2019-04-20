На фоне активизации переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта армянская сторона в очередной раз попыталась ввести в заблуждение мировое сообщество заявлениями, идущими вразрез с нормами международного права.

Так, в недавнем интервью французскому изданию Le Figaro глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил о том, что урегулирование конфликта может быть только политическим, а единственным форматом для достижения этого является сопредседательство Минской группы ОБСЕ, но проживающие в Нагорном Карабахе должны участвовать в этом процессе.

При этом, глава армянского МИД не уточнил, имеет ли он ввиду и азербайджанскую общину, которая не раз подвергалась этнической чистке со стороны Армении.

По словам Мнацаканяна, невозможно вести мирные переговоры в атмосфере ненависти.

"На наш взгляд, главный вопрос - это безопасность 150 тысяч армян, которые живут в Арцахе. Они находятся под постоянной угрозой, учитывая атмосферу ненависти к ним"- сказал он.

Комментируя высказывания армянского дипломата Trend, директор Экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров заявил, что в двух предложениях глава армянского МИД соврал как минимум семь раз, передает Day.Az.

"Во-первых, не существует т.н. Арцаха - во всех международных документах говорится об оккупированных территориях Карабаха. Во-вторых, на этих территориях нет 150 тысяч армян, там проживает максимум 50 тысяч, большинство из которых составляют военнослужащие Армении, в том числе сын Пашиняна. Необходимо провести там перепись населения.

В-третьих, краеугольный камень переговоров - это деоккупация территорий, о которой говорится во всех мирных планах. В-четвертых, проживающее там армянское население - заложники политики официального Еревана, который превратил оккупированные территории в концентрационный лагерь, из которого не позволяют никому уезжать. В-пятых, Мнацаканян не "замечает" азербайджанских беженцев, которые согласно "Мадридским принципам" должны вернуться в Карабах", - заявил Алескеров.

Эксперт отметил, что атмосфера ненависти и угрозы вызвана оккупацией, и, что без деоккупации их излечить невозможно.

"Ненависть культивируется армянской стороной, предъявляющей территориальные претензии не только к Азербайджану, но и к Турции, Грузии и Ирану", - заявил Эльхан Алескеров.

Отметим, что 15 апреля министры иностранных дел России, Азербайджана и Армении - Сергей Лавров, Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян - провели рабочую встречу в Москве по инициативе российской стороны.

К ним присоединились сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от России, Эндрю Шофер от США, и Стефан Висконти от Франции), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Минская группа ОБСЕ остается основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт остается неразрешенным более 20 лет.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.