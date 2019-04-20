За пару дней до годовщины апрельского переворота премьер-министр Армении Никол Пашинян решил отчитаться перед народом, точнее, перед пользователями Facebook о том, какие свои обещания он все-таки выполнил. Это своеобразная репетиция речей, которые он будет произносить на массовых мероприятиях по случаю.

Как следует из прямого эфира Пашиняна, он выполнил все свои обещания чуть ли не на сто процентов.

"Всего тут порядка 100 пунктов: это заявления, сделанные с 8 апреля 2018 года, которые я счел обещаниями", - цитируют премьера армянские СМИ.

Первый пункт касался развития потенциала сотрудников госаппарата среднего звена и исключения кадровых чисток. "Это обещание выполнено на 100%", - считает Пашинян.

Премьер уверен, что выполнил также обещания по увеличению бюджета Армении, созданию новых гарантов безопасности, штрафам, ликвидации монополий, борьбе с коррупцией, свободным выборам, внешней политике и так далее.

Улыбнул пользователей Пашинян утверждением, что следовал весь год лозунгу "Нет вендеттам!", исключал политические преследования и тому подобное.

Но неприятнее всего, конечно, гражданам страны было услышать о достижениях в экономике и социальной сфере. Пашиняну до сих пор не могут забыть вранья в ПАСЕ о 50 тысячах новых рабочих мест. Беспокоят общество и массовые сокращения в крупных компаниях и закрытие предприятий, в результате чего десятки тысяч людей уже оказались на улице. Подобной ложью и противоречивыми заявлениями Никол Пашинян дал богатую пищу оппозиции, которой, в отличие от него, есть что сказать реального по поводу его обещаний.

Накануне на встрече с журналистами пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов заявил: "Пашинян, когда был оппозиционером, с трибуны парламента говорил сердобольные слова о дедушках и бабушках, у которых есть долги. Господин Пашинян, эти бабушки и дедушки настолько насытились, что ты для празднования Дня гражданина выделяешь 124 миллиона драмов? Праздники только и устраиваешь. Эти 124 миллиона потратил бы на покрытие долгов этих самых дедушек и бабушек, отдал бы их семьям героев апрельских военных действий, домам престарелым, детдомам. Ты сам, будучи депутатом, постоянно говорил на эту тему в Национальном Собрании", - цитирует News.am.

Решение о выделении крупных средств на День гражданина, который теперь будет отмечаться ежегодно в последнюю субботу апреля, было принято на заседании армянского правительства 18 апреля.

Как пишет "Кавказский узел", с инициативой выделить деньги на праздник выступил министр финансов Армении Атом Джанджугазян, решение было принято без обсуждений.

На празднование Дня гражданина из резервного фонда будет направлено 124 миллиона драмов (около 257000 долларов), согласно решению правительства, мероприятия пройдут во всех регионах страны.

"Расточительство тратить из государственных средств эту сумму на то, чтобы зафиксировать собственную славу в календаре и пышно отпраздновать этот день", - написала на своей странице в Facebook депутат от фракции "Просвещенная Армения" Ани Самсонян, считающая, что у народа есть другие более срочные бытовые нужды.

"Рада, что наша экономика в блестящем состоянии и мы можем себе позволить такие траты в переходный период", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Еревана Амалия Даниелян. То, что расходы на праздник считаются первостепенными, "означает, что у нас нет более насущных проблем", - отметила она.

Эмиль Бабаян считает, что на эти деньги можно купить хороший томограф, который потом годами будет спасать жизни людей, или потратить их на решение других важных проблем.

"Кучу всего можно сделать, но их решили потратить непонятно на что", - написал он на своей странице в Facebook.

Житель Еревана Норайр Искандарян считает, что такие праздники существуют для того, чтобы отвлечь общество от реальных проблем.

"Очередная попытка поддержать внешний вид... пир во время чумы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

И так далее.

А газете "Паст" удалось выяснить, что указанными 124 миллионами драмов дело не ограничится. Как пишет издание, власти Армении, помимо празднования Дня гражданина 23 апреля собираются устроить пир-веселье "исподтишка". Напомним, что именно в этот день в прошлом году подал в отставку Серж Саргсян.

"Согласно нашему источнику в правительстве, во внутреннем порядке дано распоряжение в час перерыва на местах организовать "дневные party" и выпить бокал шампанского "за годовщину победы гордого гражданина Армении". Как нам стало известно, члены партии "Гражданский договор" уже вечером планируют организовать большой пир в одном из известных ереванских ресторанов. Не исключается, что он завершится роскошным фейерверком", - отмечает "Пас".

Одним словом, шоу продолжается...

Зульфугар Ибрагимов