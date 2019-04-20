Рапортуя о выполнении обещаний, данных в апреле прошлого года, премьер Никол Пашинян обычно особо подчеркивает обещание не менять курс страны и быть верным обязательствам Армении. Он также повсюду громогласно заявляет, что его "бархатная революция" не имела зарубежных спонсоров и является исключительно его, Пашиняна, детищем. Однако все происходящее демонстрирует, что и в этом армянский лидер не говорит всей правды.

По информации армянских СМИ, 19 апреля в селе Агверан Котайкской области состоялось открытие организации с говорящим за себя названием - Школы местной демократии. В мероприятии приняла участие посол США в Армении Линн Трейси.

Проект профинансирован USAID (Агентство по международному развитию США) и реализуется НПО "Ассоциация общинных финансистов" и пятью организациями-партнерами в рамках программы "Участие общественности в местном самоуправлении". Заявленная цель программы - помочь молодежи в принятии активного участия в местном самоуправлении.

На открытии Линн Трейси заявила о намерении США поддержать руководство Армении в реализации демократических реформ в стране, и выразила уверенность, что Школа местной демократии поможет овладеть такими способностями, которые позволят представителям молодежи стать лидерами своего поколения.

На фоне этой информации примечательно звучит другая новость. По сведениям "168 жам", несколько дней назад представители партии "Единая Россия" и еще семи партий ЕАЭС приняли участие в Евразийской конференции, состоявшейся в Ереване по приглашению лидера партии "Процветающая Армения" (ППА) Гагика Царукяна.

"Примечательно, что ни один представитель правящей партии "Гражданский договор" или парламентской фракции "Мой шаг" не был приглашен на эту конференцию, ни в статусе участника, ни гостя, ни даже наблюдатель. По сути, это важный месседж, поскольку партийные связи всегда использовались для продвижения государственных связей и формирования отношений, и тот факт, что как в официальном, так и в неформальном формате общение с партией Пашиняна, фактически, отсутствовало со стороны русских, еще раз свидетельствует о том, что, сколько бы новые власти не "трубили" о противоположном, все же, в отношениях с русскими, мягко говоря, есть серьезнейшие проблемы", - пишет газета.

Думается, так называемая Школа демократии, открытая USAID, эти отношения не улучшит. Еще парочка таких заведений, и армяно-российская любовь перейдет в стадию развода.

Султан Керим