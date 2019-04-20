США поддержали реформы в Азербайджане - ЗАЯВЛЕНИЕ ПОСЛА
20 апреля 2019 13:32 810
Азербайджан достиг большого прогресса в проведении реформ.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер в кулуарах образовательной выставки "Alumni Fair" в Баку.
"Мы поддерживаем усилия Азербайджана в проведении реформ. Азербайджан молодая страна, которая достигла большого прогресса в этой сфере",- сказал он.
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