Азербайджан достиг большого прогресса в проведении реформ.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер в кулуарах образовательной выставки "Alumni Fair" в Баку.

"Мы поддерживаем усилия Азербайджана в проведении реформ. Азербайджан молодая страна, которая достигла большого прогресса в этой сфере",- сказал он.

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