США приветствуют предстоящую встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне.

Об этом, как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер в кулуарах образовательной выставки "Alumni Fair" в Баку.

"Мне нечего особенного сказать. Мы приветствуем встречу глав МИД, которая прошла в Москве, а также заявление, которое было сделано после встречи. Мы все с нетерпением ждем продолжения диалога обеих сторон. Мы рады, что главы МИД проведут очередную встречу",- сказал посол.

Литценбергер отметил, что США долгое время являются одним из трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и целью группы и сопредседателей является приведение обеих сторон к мирному решению конфликта.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.