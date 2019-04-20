В Шеки проходит региональное совещание на тему "Новые цели успешной социальной политики" с участием вице-премьера, зампредседателя - исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в совещании также примет участие группа депутатов Милли Меджлиса (парламента).

В рамках визита в Шеки Али Ахмедов посетил памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и возложил цветы к его подножию.