В Азербайджане проходит региональное совещание, посвященное новым целям социальной политики - ФОТО
20 апреля 2019 17:02 36
В Шеки проходит региональное совещание на тему "Новые цели успешной социальной политики" с участием вице-премьера, зампредседателя - исполнительного секретаря правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедова.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в совещании также примет участие группа депутатов Милли Меджлиса (парламента).
В рамках визита в Шеки Али Ахмедов посетил памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и возложил цветы к его подножию.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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