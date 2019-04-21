Сегодня ни для кого не секрет, что радикальная оппозиция в Азербайджана в состоянии глубокого упадка. Об этом сказал Trend главный редактор газеты "Bakı xəbər", политический эксперт Айдын Гулиев, передает Day.Az.

По словам Гулиева, один из признаком этого является растущее число фактов, доказывающих изготовление этими партиями для своих членов фальшивых документов об эмиграции.

"Оставшиеся в штабах этих партий три - четыре человека превратили это в источник дохода, таким образом, создают видимость мнимых репрессий против них в Азербайджане и тем самым пытаются привлечь внимание определенных международных сил к властям Азербайджана. Вести об открытии уголовных дел в Германии в отношении нескольких лиц, прибывших с фальшивыми документами об эмиграции, и даже депортации некоторых, вовсе не случайность. Эти факты недвусмысленно подтверждают, что "Мусават", ПНФА и другие лишились всякой поддержки как в обществе, так и за границей. Продажа фальшивых документов об эмиграции - последнее доказательство их фиаско", - сказал он.

По словам эксперта, политические партии непосредственно связанные с ПНФА, деятельность во власти которой в 1992-1993 окончилась провалом, считающие себя ее преемниками, очень резво переживают последний этап своего упадка.

"ПНФА и "Мусават" считают себя самыми сильными и перспективными в лагере радикалов, однако реальность абсолютно противоположная. Будучи во власти в 1992-1993 годах и все последующие времена, эти две партии, находясь в состоянии антагонистических противоречий и интриг, параллельными путями двигались к своему историческому концу, хоть и представляли себе годами, будто, по отдельности, рвутся к власти. На это указывает то, что происходящее сегодня в "Мусават" - проявление процессов обанкрочивания, в точности как в ПНФА , только в иной форме. Несколько лет назад определенные группы покинули обе партии и провозгласили себя новыми политическими партиями. Это стало первым большим шагом к их разрушению", - сказал Гулиев.

По мнению эксперта, ПНФА и "Мусават" дошли до такой черты бессилия, что не способны разродиться новой политической партией, кружатся в водовороте интриг враждующих однопартийцев. "Даже не называя конкретных имен, всякий видит насколько обострились двусторонние дрязги в "Мусавате". Впрочем, у партии "Мусават" есть уникальная причина быть ареной даже большего числа двусторонних дрязг", - сказал он.

Эксперт отметил, что все мусаватисты видят, что нет перспектив прихода к власти, день ото дня партия слабеет, практически не осталось различий влиятельности между лицами, мнящими себя лидерами, и рядовыми членами. "Главным образом, эти факторы - причина столкновений между однопартийцами. Руководство "Мусавата" и ПНФА пытаются представить происходящее, как происки власти, однако, на самом деле они разваливаются по причине собственной политики и внутреннего безверия", - сказал Гулиев.

По словам Гулиева, одним из величайших заблуждений радикальных партий является их неспособность уяснить, что ни одна из групп, захвативших власть в республиках, в обстановке постсоветского хаоса, не смогла повторно вернуться во власть.

"Наблюдения говорят о том, что враждующие рядовые члены партии осознали эту истину, поняли что народ больше не позволит прийти к власти случайным силам. Разрушение "Мусават" и ПНФА - неудержимый процесс. Толковать текущие распри в обеих партиях, лучше всего, именно следуя этой логике".