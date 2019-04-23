Как известно, истоки армянского национал-экстремизма зародились в Османской империи, в которой, начиная с эпохи средневековья, проживала бóльшая часть разбросанных по всему миру армян. После падения в 1375 г. армянского царства в Киликии они попали в зависимость от Османского государства. Большинство армянских и ангажированных ими авторов рисуют довольно мрачную картину почти 600-летнего пребывания армян под османской властью. Упорно доказывается, что правящие круги проводили политику дискриминации и угнетения, создавая препятствия для их экономической деятельности и культурного развития, применяли в отношении армян насильственную политику ассимиляции, гонений и т. д. Логическим итогом всех этих обвинений в адрес османского правительства является миф о "геноциде армян 1915 г.", который якобы стал наглядной демонстрацией всей многовековой антиармянской политики.

То, что подобные утверждения безосновательны и служат больше политическим целям, доказывается многочисленными фактами, рисующими совершенно иную картину жизни армян в Османской империи. Согласно исследованиям американского политолога Г. Леви, армяне, живущие в Османской империи, не подвергались систематическому угнетению. При системе "миллетов" ("наций"), установленной султаном Мехметом II, армяне пользовались правами религиозной, культурной и социальной автономии, извлекая из этого значительную выгоду. Образование, быт, семейное право (включая женитьбу, развод и порядок наследования) и многие другие сферы, обычно входящие в прерогативу правительства, находились в ведении "миллетов". Армяне управляли самостоятельно своими школами, судами, бытом и т. д.

Пользуясь предоставленными им возможностями, армяне смогли взять под контроль всю сухопутную торговлю Азиатской Турции, сосредоточить в своих руках значительные денежные обороты, чеканку монет. Им принадлежали крупные пороховые, железные, механические, суконные, шелкообрабатывающие заводы и фабрики, ювелирные мастерские. За всю османскую историю из армян вышли 29 пашей, 22 министра, 33 депутата, 7 послов, 11 генеральных консулов и консулов, 41 высокопоставленный чиновник. В правительстве они занимали посты министров внутренних дел, финансов, торговли, почт. В конце XIX в. руководителями османской разведки и жандармерии были армяне - Арташек и Адиси Тигран.

Таким образом, армяне занимали прочные позиции не только в экономике Османской империи, но и имели доступ к ряду высших должностей.

Однако ослабление Османской империи в XIX в. побудило радикально настроенные слои армянства начать борьбу за предоставление им автономии в Восточной Анатолии. На этом фоне также активизировалась деятельность европейских держав и России, усмотревших в начавшемся армянском сепаратистском движении удобный повод для вмешательства во внутренние дела турков, оказания давления на султанское правительство с целью добиться определенных экономических, политических и территориальных уступок. С конца XIX в. армянские экстремистские организации стали поднимать антиправительственные мятежи, сопровождавшиеся кровавыми акциями против мирного мусульманского населения, а также террором против османских чиновников. Эти методы служили для армян главным средством в деле создания государственного образования в Восточной Анатолии. Однако проблема заключалась в том, что армяне составляли меньшинство на тех территориях, на которые претендовали, следовательно, их успех мог зависеть только от иностранного военного вмешательства и последующего навязывания большинству, т.е. мусульманскому населению власти меньшинства. Удобный момент настал после начала в 1914 г. Первой мировой войны.

Накануне войны партией "Дашнакцутюн" было принято решение, что в случае войны между Россией и Турцией дашнаки останутся верными своему гражданскому долгу и поддержат турецкое правительство. При этом было оговорено, что "они не берут на себя ответственности за действия российских армян". Однако после вступления Турции в войну дашнаки нарушили свое обещание. Было обнародовано обращение к добровольцам, желающим воевать с турками на Кавказе, выражена поддержка созданию военных отрядов для оказания помощи русской армии, воевавшей с османами на Кавказском фронте. Кроме того, армянская молодежь в массовом порядке дезертировала из рядов турецкой армии, чтобы затем влиться в отряды добровольцев. Было создано шесть армянских дружин с общей численностью около 6 тысяч человек.

B феврале 1915 г. армянское население по всей Восточной Анатолии подняло мятеж. Один из крупных вооруженных мятежей армян произошел на исходе апреля 1915 г. в районе Вана. В телеграмме губернатора Вана от 24 апреля отмечалось: "В регионе собралось 4000 мятежников. Мятежники отрезают дороги, нападают на близлежащие деревни и подчиняют их. В настоящее время множество женщин и детей осталось без очага и дома..."

Именно в этих условиях 24 апреля 1915 г. министр внутренних дел Талят паша объявил по циркуляру приказ о немедленном закрытии в Стамбуле и других больших городах центров армянских комитетов, аресте их руководителей и захвате всех вражеских документов. Сегодня армянские националисты пытаются представить это решение как начало политики "геноцида" против армян.

Однако последующие шаги османского правительства доказывают обратное. Как видно из содержания циркуляра от 24 апреля, первые решения являлись полицейскими мерами, направленными против определенных известных политических агитаторов и были вызваны предшествующими мятежами. Начало переселению армян положило написанное 2 мая 1915 г. письмо военного министра Энвера паши Талят паше: "Армяне, живущие вокруг озера Ван,... находятся в состоянии боевой готовности и намерены продолжать вооруженное восстание. Моей целью является выселение их, чтобы затушить очаги мятежа. В качестве ответной меры и для того, чтобы достичь отмеченной цели, необходимо либо послать армян и их семьи за нашу границу - на русскую территорию, либо же расселить их и их семьи в различных районах Анатолии. Я прошу, чтобы та из этих мер, которая представляется наиболее подходящей, была принята и применена...".

Анализируя письмо Энвер паши, можно сделать следующие выводы: необходимость переместить армянское население была вызвана вооруженными мятежами; Энвер паша во время написания письма еще не принял решения о том, как поступить с бунтующими армянами, предложив альтернативу: "выселить" армян либо вперед к линии фронта, либо в тыл; меры, предлагаемые Энвером пашой, касались только лишь восставшего армянского населения восточной Анатолии.

Этот важный документ показывает, что вопреки утверждениям противников Турции, секретного плана по уничтожению армян, якобы принятого в начале 1915 г. на высшем уровне, никогда не существовало. Их удаление из определенных регионов было продиктовано настоятельной военной необходимостью. Армянские боевики угрожали тылу турецкой армии, их поддерживало и обеспечивало продовольствием местное население, поэтому в сложившихся условиях османское правительство вынуждено было выселить беспокойный элемент из зоны военных действий. Армянские националисты же исказили события, распространяя во всем мире миф о "геноциде", "резне" ради собственных политических целей. К сожалению, зачастую обходится молчанием такой немаловажный факт, что армяне, живущие в остальных регионах Османской империи (Стамбула, Смирны, Алеппо), были освобождены от выселения и пережили войну в значительной степени благополучно, что доказывает одно - преднамеренной программы истребления армян Турции не существовало.

С другой стороны, если обратиться к содержанию постановления Совета министров от 30 мая 1915 года о переселении армян, то в нем подробно указаны сроки, способы и методы осуществления операции. В решении правительства определялись правила, легшие в основу намеченной акции. Перемещение должно было осуществляться мирно, с обеспечением защиты жизни и имущества переселенцев. Содержание переселенцев до их размещения на новых местах проживания предполагалось осуществлять за счет специально создаваемого переселенческого фонда. Все движимое имущество переселенцев полагалось доставить к местам размещения. Стоимость оставляемой недвижимости после ее оценки должна была быть возмещена. Оставшиеся на местах сады, лавки, фабрики, складские помещения и другие доходные предприятия должны были быть распроданы или сданы в аренду, а вырученные средства положены на счета владельцев. Все указанные вопросы полагалось решать специальным комиссиям, правомочия которых определялись готовящейся инструкцией. Если бы османское правительство имело бы в своих планах подвергнуть истреблению армян, то можно было бы сделать это на месте, не выселяя их на сотни километров вглубь страны, не тратя на это огромные финансовые средства, не отвлекая от военных действий значительную часть армии, которая обязана была обеспечить безопасность переселенцев. Все это вновь подтверждает ту мысль, что решение о депортации армянского населения было принято в создавшихся конкретных чрезвычайных условиях и трудно усмотреть какой-либо даже намек на "геноцид".

В докладе министерства внутренних дел правительству Османской империи от 7 декабря 1916 г. сообщалось, что за период 1915-1916 годов было перемещено 702900 человек. Таким образом, переселению подверглась лишь половина армянского населения Османской империи, т.е. та часть, которая находилась в зоне боевых действий и потенциально служила социальной базой для создания вооруженных формирований, проведения диверсионных акций в тылу османской армии.

Процесс переселения, который проводился в экстремальных условиях войны, мог иной раз сопровождаться гибелью людей. Часть из них погибла в результате заболеваний, часть - в результате резкой смены климата, среды обитания, тягот дороги. Немало погибло и армянских добровольцев, находившихся в рядах русской армии. Какая же часть погибших может быть причислена к "жертвам убийств"? Погибших в бою к невинным жертвам никак не причислишь. Не относятся к жертвам и умершие от свирепствовавших по всей Турции эпидемий тифа, оспы и других болезней или от голода. Болезни и голод косили одинаково и турок, находившихся в своих домах, и армян, не подвергшихся переселению. Потери Турции в военных действиях в Первой мировой войне составили 550000 - 600000 человек. Кроме того, более двух миллионов погибло от болезней, голода и действий армянских и греческих банд, вырезавших мирное население в тылу, т.е. по причинам, не относящимся непосредственно к боевым операциям.

Как верно отмечает армянский автор Папазян, армяне оказались творцами своего собственного несчастья. Поддавшись на преступно утопическую пропаганду, они взбунтовались, и турецкое правительство, которое в апреле 1915 г. вело войну на двух фронтах одновременно, не могло более терпеть в тылу Восточного фронта присутствия враждебного населения, а точнее, откровенно бунтующего. Необходимо было на это среагировать. Поэтому, намерения, которые руководили решениями, принятыми османским правительством, являются, таким образом, вполне законными, а легенда о пресловутом секретном плане по уничтожению армян якобы для того, чтобы занять их место, столь же безосновательна, сколь и примитивна.

Фархад Джаббаров

доктор философии по истории