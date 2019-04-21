МИД Азербайджана осудил теракты на Шри-Ланке
21 апреля 2019 14:53 220
МИД Азербайджана в воскресенье осудил теракты в Шри-Ланке, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Мы осуждаем разрушительные террористические акты в церквях и отелях Шри-Ланки, в результате которых погибли и были ранены много невинных людей. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших и народу Шри-Ланки, желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении МИД на странице в Twitter.
Отметим, что шесть взрывов произошли во время празднования Пасхи в католических церквях и отелях Коломбо и в других частях страны. Правительство Шри-Ланки во главе с премьер-министром провело экстренное заседание.
По последним данным, в результате взрывов погибли 185 человек, почти 500 пострадали.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!