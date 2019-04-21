Азербайджан все более развивается, растет его международный авторитет, и это не дает покоя враждебно настроенным кругам, которые любыми путями пытаются нанести ущерб его репутации. Об этом сказал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов, передает Day.Az.

Гусейнов сказал, что за последнии 15 лет Азербайджан сильно преуспел в развитии: "В результате успешных социально-экономических реформ, проводимых под руководством Президента Ильхама Алиева, укрепилась политическая и экономическая стабильность, динамично развивается экономика. Президент Ильхам Алиев проводит внутреннюю и внешнюю политику в интересах азербайджанского народа. За последние 15 лет Азербайджан стал экономически мощной, самодостаточной и конкурентоспособной страной".

Депутат сказал, что реализованные Азербайджаном транснациональные транспортно-энергетические проекты существенно укрепили позиции государства на международной арене, где его слово теперь имеет вес: "Однако, такое стремительное развитие Азербайджана беспокоит определенные круги: они никак не могут переварить, что столь высокий успех достигнут в столь короткие сроки. Известно, что эти силы пытаются реализовать в Азербайджане свои интересы. Но им это не удастся. Не получив своего, они прибегают к грязным уловкам, ведут кампанию по дискредитации нашей страны".

Гусейнов также отметил, что, как и прежде, враждебные по отношению к Азербайджану силы ничего не добьются: "Азербайджан сегодня является сильным государством, в стране прочное единство народа с властью, народ тесно сплотился вокруг Президента, и поэтому намерениям антиазербайджанских кругов не суждено сбыться".