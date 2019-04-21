Процесс делимитации азербайджано-грузинской государственной границы продолжается в соответствии с добрыми намерениями сторон, нацеленными на достижение результатов, которые устроят обе страны.

Об этом в интервью Trend сказала пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, передает Day.Az.

Абдуллаева отметила, что 17 апреля в Баку состоялся очередной раунд политических консультаций между делегациями, которые возглавляли заместитель министра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов и заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия. На встрече состоялся полезный обмен мнениями по ряду аспектов взаимовыгодных отношений Азербайджана и Грузии, которые являются соседями и стратегическими партнерами.

В рамках встречи, отметила пресс-секретарь МИД, замминистра Рамиз Гасанов вместе со своим грузинским коллегой обсудили также процесс делимитации государственной границы. Этот вопрос обсуждается на уровне соответствующей государственной комиссии, а также экспертов. В целом, добавила она, Азербайджан не видит препятствий для продолжения переговоров и готов к обсуждениям.

Как отметила Абдуллаева, стороны обсудили осуществляемые при участии Азербайджана и Грузии энергетические, транспортные и другие региональные проекты, которые обеспечивают основу экономического развития в регионе, а также служат установлению безопасности и стабильности. Так, состоялся обмен мнениями о газопроводе Баку-Тбилиси-Эрзурум, проект game-changer "Южный газовый коридор", предусматривающий транспортировку азербайджанского газа в Европу. Участники встречи также обсудили поставки газа по Трансанатолийскому и Трансадриатическому трубопроводам, которые являются составными частями этого проекта, а также железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, транспортные коридоры "Восток-Запад" и "Юг-Запад".

"Состоялись обсуждения затянувшихся конфликтов на территории стран, которые являются главной угрозой безопасности и устойчивому развитию в регионе, и нынешнего этапа процесса их разрешения. Представители Азербайджана и Грузии также обсудили такие вопросы, как дальнейшего развитие сотрудничества в сферах экономики, туризма, культуры, гуманитарной сфере, продолжение сотрудничества в рамках трехсторонних и многосторонних платформ. Межмидовские политические консультации являются очень полезной платформой для обсуждения вопросов, стоящих на повестке двух стран, рассмотрения путей еще большего развития связей, а также обмена мнениями о вопросах, которые еще не удалось решить, и обсуждения возможных путей их решения. Это - эффективный инструмент для обеспечения постоянного развития отношений", - добавила она.

Абдуллаева подчеркнула, что отношения между Азербайджаном и Грузией достигли уровня стратегического партнерства: "В этой связи, конечно, политический диалог, который продолжается на постоянной основе между двумя странами на уровне глав государств и правительств, имеет исключительную роль. Для информации скажу, что до сегодняшнего дня между двумя странами подписано 109 документов и в настоящее время рассматриваются тексты ряда соглашений, и это - свидетельствуют об устойчивом развитии сотрудничества".

Говоря о результатах встречи, Абдуллаева отметила, что стороны подчеркнули роль совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и организацию бизнес-форумов в придании дополнительного импульса для эффективного использования богатого потенциала двустороннего сотрудничества. В этой связи были выдвинуты предложения.

"Также было подчеркнуто успешное завершение практических работ над конкретными проектами, в частности, в сфере пропаганды туризма, занимающего важное место в развитии двух стран. Помимо этого, состоялся обмен мнениями касательно "Дней азербайджанской культуры", которые будут организованы в Батуми в июне текущего года, что придаст новый импульс сотрудничеству в гуманитарной сфере", - отметила она.

В то же время официальный представитель МИД подчеркнула, что обе страны на всех международных платформах выступают с позиции поддержки суверенитета и территориальной целостности государств в рамках международно-признанных границ и демонстрируют одинаковую позицию в вопросе борьбы с агрессивным сепаратизмом.

"Наши страны сотрудничают в рамках международных организаций и трехсторонних форматов. В частности, продолжается трехстороннее сотрудничество в формате Азербайджан-Грузия-Турция, которое дополняя наши двусторонние отношения, создает условие для его развития на качественно новом уровне. Последняя в этом формате, седьмая встреча, состоялась в октябре прошлого года в Турции. Азербайджан и Грузия сотрудничают также в рамках ООН и других международных организаций. На последних консультациях мы также обсудили перспективы оказания взаимной поддержки в рамках международных организаций и была достигнута договоренность о продолжении совместных усилий в этом направлении", - сказала Абдуллаева.