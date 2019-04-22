Намерение Армении и России вывозить отработанное ядерное топливо Мецаморской АЭС для переработки в РФ через территорию Грузии вызвало в этой стране удивление и возмущение.

Вывоз отработанного ядерного топлива из Армении в Россию через Грузию очень опасен для страны, заявила Sputnik Грузия эколог Нино Чхобадзе.

"Это очень опасно для страны... Я думаю, что грузинская сторона на это не согласится потому, что никакой возможности обезопасить передвижение такого груза нет", - заявила Чхобадзе.

Эколог пояснила, что переработанные радиоактивные отходы, в основном, перевозят железнодорожным транспортом. Прямой железнодорожной связи у Грузии с РФ нет. Получается, что отходы специальными контейнерами должны пройти не только через Грузию, но и через Азербайджан.

По словам Чхобадзе, перевозка данного груза автомобильным путем не является безопасной.

"Наша трасса, бывшая Военно-Грузинская дорога, в принципе, не в очень хорошем состоянии. Этот транспорт должен задержать движение вообще всех трейлеров, которые будут передвигаться в другом направлении, потому что дорога должна быть абсолютно свободной при передвижении радиоактивного вещества. Особенно отработанного", - отметила Чхобадзе.

По ее словам, непонятно, у кого возникло такое желание, когда для армянской стороны около атомной электростанции разработано специальное хранилище. Оно было сделано по американской программе и захоронения должны были произойти именно там, подчеркнула Чхобадзе.

"Я вообще не понимаю почему передвижение радиоактивных отходов становится прибыльным делом. Это для меня вообще не понятно, и то, что какая-то компания со стороны России что-то собирается перерабатывать в военных целях - это для нас не очень приемлемая часть условий", - отметила она.

Чхобадзе также подчеркнула, что по законодательству Грузии раньше перевозка данного груза была запрещена. Далее, после принятия нового закона по радиационной безопасности, в нем прямо не написано, разрешает Грузия это или запрещает.

Напомним, что на прошлой неделе начальник управления кредитных и грантовых программ Минэнерго Армении Вардан Мартиросян объявил, что армянская сторона намерена провести переговоры с Грузией по транзиту отработанного ядерного топлива в Россию. Для этих целей Ереван выбрал российское предприятие "Маяк", которое занимается утилизацией отработанного топлива, а также его переработкой в плутоний для оборонных целей, для переработки отходов топлива Армянской АЭС.

Конечно же, перевозка ядерных отходов из Армении в Россию по железной дороге через Азербайджан совершенно исключена. Это делалось в советские времена, но с начала карабахского конфликта эта "дорога жизни" для армянской стороны закрылась. Вопрос захоронения отходов стал большой проблемой, учитывая отсутствие у Армении необходимых технологий и могильников. В 90-х при содействии западных компаний было построено хранилище, которое, по сведениям зарубежных СМИ, уже переполнено.

По некоторым данным, захоронение отходов за годы оккупации азербайджанских территорий производилось армянской стороной на территориях захваченных Физулинского и Агдамского районов.

Идея, возникшая у армянского чиновника, действительно непонятна. Договариваясь с российской стороной, в Армении пытаются закрывать глаза на ситуацию в регионе, рассчитывая на какие-то "новые реалии". Но никаких "новых реалий" нет и не будет, пока продолжается армянская оккупация территорий Азербайджана. Разрешение карабахского конфликта, несомненно, повлечет за собой и восстановление территориальной целостности Грузии, нарушение которой напрямую связано с армянским сепаратизмом в регионе.

Вот тогда армянский Минэнерго получит право обсуждать подобные вопросы. Но и в этом случае нет гарантий, что опасный груз из Армении получит добро от Тбилиси.

Зульфугар Ибрагимов