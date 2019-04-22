Международная антиазербайджанская сеть за последнее время вновь активизировалась, начав кампанию дискредитации страны. Об этом, как передает Day.Az, сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Хикмет Бабоглу.

По его мнению, это не случайно. "В текущем году Азербайджан завершит ряд крупных международных проектов, подпишет важные документы, на базе проведенных реформ будет обеспечен дальнейший рост национальной экономики. Используя международный авторитет, страна продолжит усилия по достижению реальных результатов в решении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, продолжится работа по строительству армии и т.д. Поэтому успехи, достигаемые Азербайджаном в нынешних сложных международных и региональных условиях, бесспорно, серьезно беспокоят антиазербайджанские силы", - сказал Бабаоглу.

Депутат отметил, что больше всего обеспокоены захватническая Армения и ее международные покровители. "Покровительствующая Армении международная сеть, мобилизуя исламофобские центры и представителей "пятой колонны", которую она пытается создать в Азербайджане, хочет подорвать авторитет страны, нанести удар по ее международному имиджу. На данный момент основной темой, к которой обращается антиазербайджанская сеть, является договор о стратегическом партнерстве, который Азербайджан собирается подписать с ЕС. Главная причина в том, что в договоре будет отражена поддержка в очередной раз всеми странами-членами ЕС территориальной целостности Азербайджана. А это серьезно беспокоит Армению и ее лобби. Что интересно, некоторые радикальные оппозиционные маргиналы в стране именно в этом вопросе критикуют Азербайджан, а в действительности действуют синхронно с армянами. Они пытаются объяснить это тем, что якобы подписываемый с ЕС договор не отвечает национальным интересам", - сказал депутат.

По словам Бабаоглу, еще одним немаловажным вопросом является то, что в 2020 году завершится проект "Южный газовый коридор". "Этот фактор еще больше усилит официальный Баку в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. И наконец еще один из важнейших вопросов - проводимые в Азербайджане комплексные реформы, и их поддержка народом. Антиазербайджанская сеть серьезно обеспокоена также результатами опроса, проведенного компанией "Opinion Way". Силы, которые не могут помешать развитию Азербайджана и его независимой политике, хотят расколоть страну изнутри, ослабить ее, и тем самым заставить навсегда позабыть о карабахской проблеме. Можно заметить, что эмигрировавшие представители оппозиции, которые проводят антиазербайджанскую деятельность за рубежом, и радикальные оппозиционные маргиналы в Азербайджане, говоря о проблемах, ни разу не касаются карабахской темы. Потому что они действуют по указаниям, получаемым от антиазербайджанских центров. Все это не ускользает от внимания азербайджанского народа, и еще больше способствует тесному сплочению народа вокруг своего лидера", - сказал депутат.