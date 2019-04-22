Власти не будут в выигрыше при любом развитии ситуации, связанной с начальником Государственной контрольной службы Давидом Санасаряном, считает председатель Центра содействия гражданским инициативам "Свободный гражданин" Овсеп Хуршудян. В эфире 24TV он отметил, что если выяснится, что он виновен, выходит, ГКС была коррумпированной структурой, если нет, в политическую коррупцию будет втянута Служба национальной безопасности. Если выяснится, что одна из ключевых фигур революции не удержалась от соблазна втянулась в коррупционную схему, это в какой-то степени бросит тень на других лидеров.

История с близким соратником Пашиняна, уличенным в коррупции, стала неприятным подарком премьер-министру к годовщине апрельского переворота.

Происшедшее с Давидом Санасаряном - грустная реальность, неприятный инцидент, заявил журналистам пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

"То, что происходит сейчас, говорит о фиаско власти Пашиняна и даже его самого. Возможно два варианта развития событий. Причем в обоих случаях Пашинян и его власть будут проигравшими. Вчера Санасарян сказал, что это дело сфабриковано. Если это так, то, значит, что в период премьерства Пашиняна нет справедливости. Ну, а если человек, которого на высокую государственную должность назначил сам Пашинян, говорит, что это сфабрикованное дело, то и остальные возбужденные ими уголовные дела сфабрикованные, в том числе и дела против Манвела Григоряна и Роберта Кочаряна. Если выяснится, что возбужденное против Санасаряна дело не сфабрикованное, то это будет означать, что утверждения Пашиняна об отсутствии в новой Армении системной коррупции - блеф", - сказал Шармазанов.

Одним словом, дело Санасаряна обещает стать головной болью для Никола Пашиняна. Кстати, на минувшей недели Пашинян выразил поддержку соратнику заявил, что не намерен отстранять его от должности. Однако сегодня стало известно, что глава ГКС временно лишен полномочий. Помимо этого, на фоне набирающего силу скандала Пашинян поспешил оправдаться и написал в Facebook, что Санасарян ему друг, но истина дороже

"Давид мне также друг, но знайте: в Армении нет неприкасаемых. Будь то оппозиционер или человек во власти, революционер или контрреволюционер", - написал Пашинян.

Султан Керим