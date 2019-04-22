В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией, с 1 по 3 мая в Азербайджане пройдут азербайджано-турецкие совместные тактические учения "Мустафа Кемаль Ататюрк - 2019" с боевыми стрельбами. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Согласно информации, состоялась торжественная церемония встречи личного состава ВС Турции, прибывшего в Азербайджан для участия в учениях.

Участники церемонии возложили цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева, установленному на территории воинской части, минутой молчания почтили память великого лидера, а также павших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана шехидов.

Основной целью учений является достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем разработки совместных планов штабов, повышения уровня боеготовности личного состава и развития их навыков ведения совместных операций, а также поддержание на высоком уровне взаимоотношений и взаимопонимания военнослужащих двух стран посредством проведения обмена опытом.

К совместным учениям будут привлечены личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты ВВС, а также подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения армий двух стран.

В ходе подготовительного периода планируется проведение ряда культурно-массовых мероприятий для турецких военнослужащих.