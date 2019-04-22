Силы, недовольные единством народа и власти пытаются сформировать внутри Азербайджана "пятую колонну". Азербайджан - остров стабильности, государство беспрестанно радеет о безопасности и благополучии людей. Благодаря успешной политике Президента Ильхама Алиева Азербайджан стал могучим государством. Но, к сожалению, успехи Азербайджана беспокоят определенные круги.

Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Ильхам Мамедов.

По словам депутата, эти злопыхатели, которым не дает покоя развитие Азербайджана, малейшую проблему в стране пытаются раздуть до уровня трагедии: "Проблемы, аварии, природные бедствия, техногенные катастрофы есть в любой стране мира, однако, пресловутые круги раздувают, самый незначительный пустяк в Азербайджане, чтобы преподнести это в виде трагедии. Нет такой области в Азербайджане, где эти силы не пытались бы найти проблемы".

По словам Мамедова, некоторые идеологические круги в зарубежных странах преследуют целью посеять смуту, осуществить государственные перевороты в отдельных странах в угоду своим экономическим интересам:

"Они видят стабильность в Азербайджане, единство народа и власти, но пытаются найти среди нас людей определенного сорта, чтобы с помощью "пятой колонны" инспирировать общественное недовольство. Однако, их происки никогда не достигают цели, так как азербайджанский народ тесно сплочен вокруг Президента Ильхама Алиева", - сказал депутат.