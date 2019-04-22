Заместитель генерального директора АМИ Trend, директор Экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров примет участие в VIII Конференции по международной безопасности в Москве.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, конференция пройдет с 23 по 25 апреля.

Отметим, что Эльхан Алескеров отправился в Москву в составе азербайджанской делегации во главе с заместителем министра обороны Азербайджана генерал-лейтенантом Керимом Велиевым.

На международной конференции, организованной минобороны России, будут обсуждаться вопросы глобальной и региональной безопасности.

В ходе пленарных заседаний будут обсуждаться региональные аспекты безопасности и особенности деятельности военных ведомств по реагированию на угрозы и вызовы безопасности государств, а также ряд других вопросов.