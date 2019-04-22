Замгендиректора АМИ Trend Эльхан Алескеров примет участие в конференции по безопасности в Москве
Заместитель генерального директора АМИ Trend, директор Экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров примет участие в VIII Конференции по международной безопасности в Москве.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, конференция пройдет с 23 по 25 апреля.
Отметим, что Эльхан Алескеров отправился в Москву в составе азербайджанской делегации во главе с заместителем министра обороны Азербайджана генерал-лейтенантом Керимом Велиевым.
На международной конференции, организованной минобороны России, будут обсуждаться вопросы глобальной и региональной безопасности.
В ходе пленарных заседаний будут обсуждаться региональные аспекты безопасности и особенности деятельности военных ведомств по реагированию на угрозы и вызовы безопасности государств, а также ряд других вопросов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
08:36 12 744
-
21 Апр. 19:02 11 690
-
21 Апр. 18:16 11 579
-
21 Апр. 17:57 7 943
-
21 Апр. 17:21 7 739