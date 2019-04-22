В Армении снова жалуются на российские телеканалы и русский язык в эфире.

В понедельник в армянском парламенте слушался отчет "О деятельности Национальной комиссии по телевидению и радио за 2018 год". Председатель структуры Тигран Акопян, потупив взор, рассказывал о трудной доле руководимой им структуры, которая хотела бы, да не может избавиться от российских телеканалов и "осквернения" слуха армянских телезрителей инородным языком.

Как сообщают армянские СМИ, по словам Акопяна, за последние два года в Армении, благодаря кабельному телевидению, "увеличилось число телевизионных программ на других иностранных языках". Однако из-за того, что в Армении, как правило, "из иностранных" понимают только русский (хотя появились телеканалы, вещающие на французском, испанском, английском и немецком языках), армянам приходится смотреть российское ТВ.

В Армении "вынуждены допускать присутствие иностранных телекомпаний" на площадке общественного мультиплекса, горестно заявил Акопян. Армения - чуть ли не единственная страна в мире, где есть такая проблема. Ни одна страна в мире не допускает включения иностранных телекомпаний в свой общественный мультиплекс (то есть трансляцию на национальных частотах), заламывая руки, сообщил председатель комиссии.

"Вы сами знаете, что те иностранные телеканалы, которые ретранслируются на территории Армении - и американская CNN, и российские телеканалы "Россия", "Первый канал", "Россия Культура" и другие - транслируются не на армянском языке. То есть из 27 телекомпаний, действующих в рамках нашего общественного мультиплекса, 5 транслируются на иностранных языках... Кроме того, в отношении этих иностранных компаний нельзя применить санкции, предусмотренные нашим законодательством, в случае допущения каких-либо нарушений с их стороны", - цитирует NEWS.am.

Акопян резонно заметил, что довольно сложно себе представить, как они будут штрафовать и привлекать к ответственности, например, государственный телеканал "Россия" в случае, если этим телеканалом будет нарушено армянское законодательство. "Ни для кого из нас не является секретом, что они могут в ходе своих ток-шоу транслировать призывы расистского, религиозного и другого характера, где присутствует, зачастую, и дискриминация", - заявил глава Национальной комиссии по телевидению и радио.

Действительно, ток-шоу некоторых российских телеканалов порой сплошь и рядом в своих выпусках нарушают нормы и российского, и международного законодательства, допускают прямые оскорбления по национальному, религиозному признаку, унижают достоинство других народов. НО! Но следует отметить, что самыми активными нарушителями всех норм и правил являются не в последнюю очередь всевозможные эксперты армянской национальности.

Напомним, что недавно, при обсуждении вышеуказанного отчета в парламентской комиссии депутат от правящего блока "Мой шаг" Нарине Тухикян заявила, что "отдельные российские телекомпании, в частности, канал "Россия", выпускают в эфир крайне агрессивные передачи с явной антиармянской направленностью, призывающие к ненависти к армянам". Обращаясь к председателю структуры Тиграну Акопяну, она поинтересовалась, нельзя ли как-то ограничить или полностью запретить трансляцию отдельных программ на этом канале на территории Армении.

В ответ председатель структуры заявил о небезопасности для Армении такого шага в нынешних условиях и посоветовал дождаться лучших времен для "расправы".

На этот обмен мнениями отреагировал директор телекомпании "Мир" в Армении Меружан Саркисян, очень удивленный такой постановкой вопроса. Саркисян призвал Тухикян объяснить, что именно она имела в виду, говоря о телеканале "Мир", и что стало мотивом для подобного публичного выступления.

"В качестве представителя межгосударственной телекомпании "Мир" в Армении я сожалею, что госпожа Тухикян не знает или не имеет сведений о том, что он является межгосударственной компанией, а правительство Армении является ее акционером", - подчеркнул он.

Султан Керим