Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Зеленского
22 апреля 2019 18:13 402
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник поздравил новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Зеленский,
Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Украины.
Азербайджан и Украину объединяют дружественные связи, обладающие богатыми традициями. Верю, что наши межгосударственные отношения, наглядно отражающие в себе эти традиции, двустороннее и многостороннее сотрудничество, и впредь будут развиваться и укрепляться в интересах наших народов.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Украины", - говорится в поздравлении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!