В ответ на призыв Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев к странам-членам организации, по поручению Президента Ильхама Алиева Азербайджан выделил средства в размере 30 тысяч долларов на оказание гуманитарной помощи беженцам из Бурунди.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство иностранных дел, средства будут направлены на обеспечение гуманитарных потребностей первой необходимости беженцев из Бурунди, нашедших убежище в Танзании, Демократической республике Конго, Руанде и Уганде, поощрение их к возвращению в свою страну, а также деятельность по их реинтеграции в обществе, передает Day.Az.

Согласно Плану региональной помощи беженцам Бурунди на 2019-2020 годы, представленному Управлением Верховного комиссара ООН, на выполнение поставленных задач потребуется 296,4 миллиона долларов. Для обеспечения беженцев пищей, медицинской помощью, образованием и других их нужд первой необходимости Управление обратилось к странам-членам организации.