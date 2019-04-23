Сегодня пройдет очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, на котором будут обсуждены 19 вопросов, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Сначала депутаты обсудят вопрос избрания новых членов в Вещательный совет Общественного телевидения.

Затем депутаты перейдут к обсуждению поправок в Административный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и Водный кодекс, а также к законам "О разведке и контрразведке", "О трудовых пенсиях", "О воинской обязанности и воинской службе", "О лицензиях и разрешениях", "О дошкольном образовании", "О профессиональном образовании" и др.