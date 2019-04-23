Какие вопросы сегодня обсудят азербайджанские депутаты?
23 апреля 2019 10:31 120
Сегодня пройдет очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, на котором будут обсуждены 19 вопросов, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
Сначала депутаты обсудят вопрос избрания новых членов в Вещательный совет Общественного телевидения.
Затем депутаты перейдут к обсуждению поправок в Административный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и Водный кодекс, а также к законам "О разведке и контрразведке", "О трудовых пенсиях", "О воинской обязанности и воинской службе", "О лицензиях и разрешениях", "О дошкольном образовании", "О профессиональном образовании" и др.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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