Азербайджан является крупнейшим торговым партнером США на Южном Кавказе.

Как сообщает Trend со ссылкой на USACC, об этом помощник Первого вице-президента Азербайджана по экономическим вопросам Эмин Гусейнов сказал в ходе встречи в Торгово-промышленной палате США и Азербайджана (USACC), передает Day.Az.

Гусейнов проинформировал членов и партнеров USACC о текущих экономических и институциональных реформах в Азербайджане, которые нацелены на дальнейшее развитие национальной экономики во благо населения и обеспечение роста частного сектора. Он отметил, что благодаря значительным реформам в сфере бизнеса, нормативных и институциональных реформ, в докладе Всемирного банка "Ведение бизнеса 2019" Азербайджан занял 25-е место, став одним из ведущих мировых реформаторов среди 190 стран мира. Та же самая динамика отражена в Индексе экономической свободы 2019 "Фонда наследия".

Говоря о двусторонних торгово-деловых отношениях между Соединенными Штатами и Азербайджаном, Гусейнов подчеркнул, что сегодня Азербайджан является крупнейшим торговым партнером США в регионе Южного Кавказа. Он отметил, что инвестиции США в экономику Азербайджана составляют 10 миллиардов долларов, а прямые инвестиции Азербайджана в США - 7,6 миллиарда долларов.

Гусейнов высоко оценил значение для установления прямых экономических и деловых отношений между Азербайджаном и США первого сельскохозяйственного форума Иллинойс-Азербайджан, организованного 4 апреля в Чикаго Торгово-промышленной палатой США и Азербайджана и Торговой палатой Иллинойса.

Исполнительный директор Международного делового совета при Торговой палате Иллинойса Лаура Ортега также подчеркнула важность недавнего сельскохозяйственного форума Иллинойс-Азербайджан для развития двусторонних деловых связей.

Программы наращивания потенциала и подготовки кадров в различных секторах экономики, институциональное сотрудничество по программам исследований и разработок, а также образовательные связи между двумя странами были в числе основных тем обсуждения в ходе встречи в USACC.