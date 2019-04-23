История с истерикой, устроенной премьер-министром Армении Николом Пашиняном на автотаможне две недели назад, получила неожиданное продолжение.

Напомним, что на таможню Пашинян пришел уже нервным и взвинченным. Устроил разнос из-за пыли и окурка на полу. Ему также не понравилось, что перед ним не стоят по стойке смирно. Окончательно выйдя из себя, он велел нескольким сотрудникам организации убираться и больше не появляться на работе.

Как пишет Первый информационный, сначала премьер сделал замечание по поводу чистоты, в частности, отметив: "Почему тем более в день моего визита на полу валяется бычок? Ему 25 лет, это вопрос имиджа нашей страны. Это позорно грязная зона. Это отношение к людям, нашему флагу и гербу. Это недопустимое отношение. Сейчас вы снизите их премии и приведите это место в приличное состояние". Дойдя до одной из комнат таможни, Никол Пашинян, обращаясь к одному из инспекторов в форме, сделал замечание: "Когда премьер-министр приближается, вы должны встать смирно, так (показывает на его плечи - ред.) не стоят". Затем, увидев флаг, лежащий в углу, он разозлился: "Ты напишешь свое заявление, пойдешь домой, слышишь? Кто работал в этой комнате, всех уволить с работы. То, как они стоят, одежда, как будто во дворе стоят. Хорошо, что еще не сидишь на корточках. Какое имеет значение, что арендованное помещение. Когда идем жить на съемной квартире, мы говорим - ничего, пусть будет свинарник?"...

Такая неадекватность поведения премьера из-за проблем, имеющих место в Армении повсеместно, многих неприятно удивила и возмутила. В Армении долго искали причины всплеска эмоций, строили различные версии. А накануне выяснилось, что дело в самом обычном, прозаичном и банальном кумовстве.

Как пишет газета "Жаманак", премьер-министр Никол Пашинян недавно назначил двоюродного брата своего водителя директором того самого таможенного пункта по оформлению таможенных документов автотранспортных средств "Норагавит".

"Двоюродный брат водителя премьер-министра в новой Армении весьма быстро получает повышение в должности. Ранее он был назначен начальником грузового терминала аэропорта, что также считается весьма прибыльной должностью", - пишет газета.

Глава данного пункта был уволен по приказу премьера как раз после той историки с флагом. И из этого факта в Армении уже делают выводы о не случайности случившегося. По всей видимости, целью визита было найти повод для увольнения прежнего начальника таможни и освобождения места для родственника водителя премьера.

И вакансия на этой таможне образовалась далеко не одна.

Султан Керим