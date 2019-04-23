Али Гасанов: Резкую реакцию оппозиции понять можно - зрителей Формулы-1 как минимум в 30 раз больше числа собирающихся на стадионе «Мехсул»
23 апреля 2019 12:15 48
За соревнованиями Гран-При Азербайджана Формулы-1 в 2018 году в целом наблюдали 94 миллиона зрителей. Напряженность и столь резкую реакцию оппозиции понять можно: число зрителей Формулы-1 как минимум в 30 раз больше числа собирающихся на стадионе "Мехсул".
Об этом говорится в статье помощника Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам, доктора исторических наук, профессора Али Гасанова, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
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