Стало известно, когда Азербайджан и ЕС могут подписать соглашение
Соглашение между Азербайджаном и ЕС, возможно, будет подписано 13 мая текущего года.
Об этом, выступая на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), сказал спикер Огтай Асадов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Над соглашением с ЕС долгие годы велась работа. Одна из целей предусматривала, чтобы в соглашении была отражена территориальная целостность и неприкосновенность границ Азербайджана. И мы добились этого. Остались небольшие вопросы, над которыми продолжается работа", - отметил спикер.
По словам Асадова, подписанию соглашения препятствуют армяне.
Спикер парламента добавил, что Азербайджан не нуждается в финансовой помощи со стороны ЕС: "Для Азербайджана важен аспект территориальной целостности, а также торговые вопросы".
Отметим, что в ноябре 2016 года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.
Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.
Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.
На сегодня двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.
Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции к рынкам ЕС.
Отметим, что создание общего авиационного пространства направлено на открытие и интеграцию авиационных рынков, что приведёт к новым возможностям для потребителей и операторов и самое главное, к высоким стандартам в плане безопасности полетов, а также управления воздушным сообщением.
Создание совместного воздушного пространства является инициативой Европейской комиссии, в соответствии с которой деление воздушного пространства и его управление будут едиными для большинства стран Европы.
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