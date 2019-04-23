Президент Ильхам Алиев: Азербайджан сейчас на новом этапе развития, и впредь экономический рост будет очень стремительным
23 апреля 2019 15:19 65
Азербайджан сейчас находится на новом этапе развития, и впредь экономический рост будет очень стремительным.
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, на встрече с жителями, принимая участие в открытии автомобильной дороги Мардакян-Гала в Хазарском районе Баку.
Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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