Завтра, 24 апреля армянство отметит очередную годовщину трагических событий 1915 года в Османской Турции, на основе которых в последующие годы появился и распух миф о "геноциде армян".

Как и обычно в преддверии этого "торжества", армянские организации, общины и лобби активно проводят антитурецкую и антиазербайджанскую пропаганду, устраивают сборища, массовые акции и воплями и лозунгами. Нынешний год не стал исключением.

Как можно узнать со страницы в соцсети ВКонтакте Ассоциации Армянской Молодежи Москвы (ААММ), сегодня, 23 апреля организация собирается устроить в российской столице флешмоб под названием "19:15". Начнется он буквально через час.

Примечательно, что главной темой провокационного мероприятия станет "история утраченных земель". На видео, которое планируется запустить после акции, будет демонстрироваться, как "великая Армения" постепенно превращалась в, пардон, сегодняшний аппендикс региона, постоянно воспаленный и грозящий перитонитом.

Флеш-моб пройдет на территории армянской церкви.

Где же еще...

Плакат с призывом на акцию уже сам по себе является провокацией и нарушением российского уголовного законодательства, так как содержит побуждение к экстремизму и национальной розни. Юные армяне Москвы открыто претендуют на земли суверенных государств. И да бог с ним, если бы там были только азербайджанские и турецкие земли - мы привыкли. Но в составе "Армении" значится и грузинский регион Самцхе-Джавахети.

С зомбированной пропагандой армянской молодежью все понятно, вопросы только к российской стороне, допускающей на своей территории подобную провокационную деятельность против других государств, в том числе дружественных и союзных ей.

Зульфугар Ибрагимов