Президент Ильхам Алиев: В нынешних условиях мы направляем средства больше на улучшение благосостояния людей
23 апреля 2019 15:45 206
В нынешних условиях мы направляем средства больше на улучшение благосостояния людей.
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, на встрече с жителями, принимая участие в открытии автомобильной дороги Мардакан-Гала в Хазарском районе Баку.
Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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