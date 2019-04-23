Президент России Владимир Путин посетит Армению в конце этого года. Об этом в беседе с журналистами заявил вице-спикер парламента Ален Симонян, пишет армянское издание Verelq.

Оправдываясь в ответ на вопрос, почему за год правления Пашиняна Владимир Путин так и не посетил Армению, хотя муссировалась информация, что он приедет в Ереван в конце 2018 года, Симонян отметил, что для планирования визитов российского лидера необходимо много времени, а с учетом изменений в Армении и проведения внеочередных парламентских выборов этот вопрос скорее носил технический характер.

"Я убежден, что между сторонами сложилась новая логика взаимоотношений, в которой очевидно полное взаимопонимание и озвучивание имеющихся проблем", - заявил Ален Симонян.

Стоит напомнить, что первоначально Путина ждали в Ереване в конце минувшего года. Никол Пашинян почему-то был уверен, что российский лидер обязательно приедет засвидетельствовать свое почтение. Но Путин не приехал. Следующим сроком было названо начало 2019 года. И опять - тишина. Где-то месяц назад появилась информация о том, что президент России прибудет в Ереван в начале октября. Теперь же Симонян решил отодвинуть эту дату еще дальше - на всякий случай, чтобы снова не попасть пальцем в небо.

Как объясняют такой "плавающий календарь" официальные власти, сроки визита Путина в РА постоянно откладывались из-за насыщенного графика российского лидера. Но больше всего армянское общество раздражает тот факт, что премьер-министр Армении за этот год ездил в Москву уже несколько раз.

Обидно, честное слово...

Султан Керим