Миссия межпарламентской группы дружбы Германия-Южный Кавказ приедет в Азербайджан
23 апреля 2019 16:43 98
В конце мая этого года Азербайджан посетит миссия межпарламентской группы дружбы Германия-Южный Кавказ.
Об этом, как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам на пресс-конференции посол Германии в Азербайджане Михаэль Киндсграб.
Посол отметил, что делегацию возглавит председатель межпарламентской группы дружбы Германия - Южный Кавказ Йоханнес Карс.
По словам посла, Германия всесторонне поддерживает и придает огромную значимость дальнейшему усилению и интенсификации связей между Азербайджаном и ЕС.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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