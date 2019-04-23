Тема закрытия в Армении российских телеканалов, что называется, дошла до ушей дипмиссии России в Ереване.

На фоне развернувшихся негативных обсуждений и зарождения нового витка антироссийских настроений в Армении, во вторник в парке парламента этой страны состоялось открытие Аллеи армяно-российской дружбы. На церемонии присутствовал посол России в Армении Сергей Копыркин, которому и был задан соответствующий вопрос.

С удивлением говоря о том, что подобная тема была поднята в парламенте, дипломат отметил:

"Не могу сказать, что слежу за всеми передачами российских телеканалов, но я не думаю, что там присутствует антиармянская риторика. Могут высказывать какие-то мнения, оценки, которые являются оценками тех людей, которые их высказывают, но, в целом, освещение темы Армении на российских телеканалах никоим образом нельзя назвать антиармянским", - сказал он.

Напомним, что накануне в армянском парламенте слушался отчет "О деятельности Национальной комиссии по телевидению и радио за 2018 год". Выступая с отчетом, председатель структуры Тигран Акопян поведал о трудной доле руководимой им структуры, которая хотела бы, да не может избавиться от вредоносных российских телеканалов и "осквернения" слуха армянских телезрителей инородным языком.

Султан Керим