Президент Ильхам Алиев утвердил Соглашение между Азербайджаном и ЮНЕСКО
23 апреля 2019 17:06 2 745
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ об утверждении Соглашения по 43-й сессии Комитета по всемирному наследию между правительством Азербайджана и Организацией по образованию, науке и культуре ООН (ЮНЕСКО).
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Соглашение было подписано 27 марта 2019 года в Париже.
После того, как утвержденное указом Соглашение вступит в силу, министерство культуры Азербайджана обеспечит исполнение его положений.
МИД поручено уведомить ЮНЕСКО о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!