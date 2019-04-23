Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ об утверждении Соглашения по 43-й сессии Комитета по всемирному наследию между правительством Азербайджана и Организацией по образованию, науке и культуре ООН (ЮНЕСКО).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Соглашение было подписано 27 марта 2019 года в Париже.

После того, как утвержденное указом Соглашение вступит в силу, министерство культуры Азербайджана обеспечит исполнение его положений.

МИД поручено уведомить ЮНЕСКО о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.