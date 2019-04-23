Уполномоченный МИД Германии по Восточной Европе, Южному Кавказу и Центральной Азии Михаэль Зиберт посетит Азербайджан в мае текущего года.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал посол Германии в Азербайджане Михаэль Киндсграб во время состоявшейся в Баку пресс-конференции.

Посол отметил, что визит уполномоченного МИД ФРГ и делегации парламента Германии запланирован на седьмое мая.

"Михаэль Зиберт примет участие в политических консультациях между Азербайджаном и Германией", - уточнил немецкий дипломат, подчеркнув, что в настоящее время Азербайджан и Германия тесно сотрудничают в различных сферах, в том числе и в политической сфере.