Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане не ожидается никаких проблем в связи со стабильностью маната
23 апреля 2019 19:54 65
В Азербайджане не ожидается никаких проблем в связи со стабильностью маната.
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, на встрече с жителями, принимая участие в открытии автомобильной дороги Мардакан-Гала в Хазарском районе Баку, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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