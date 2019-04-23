Пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала информацию о том, что Армения, помимо своего годового отчета, представила в Совет ООН по правам человека, также отчет сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, и о том, что эти документы размещены на официальном сайте ООН.

Как сообщила во вторник Trend глава пресс службы,тут не может идти речи о годовом отчете, представленном в Совет ООН по правам человека. Об этом передает Day.Az.

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