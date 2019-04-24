Турция не намерена передавать поставляемые Россией зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 Катару и Азербайджану.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил глава МИД Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу отметил, что о планах разместить С-400 в Катаре или Азербайджане нет речи.

"Этот вопрос никогда нами не обсуждался. Эта информация постоянно муссируется в СМИ. На самом деле нет никаких сложностей по этому вопросу. Мы заключили соглашение с Россией, и сейчас обговариваем сроки поставок", - добавил он.

Глава турецкой дипломатии отметил, что если Россия захочет продать комплексы Азербайджану, она сделает это напрямую, без посредников.

"Тем более, что эти страны поддерживают хорошие отношения",- сказал Чавушоглу.