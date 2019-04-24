Чавушоглу о передаче комплексов С-400 Азербайджану и Катару
24 апреля 2019 08:07 145
Турция не намерена передавать поставляемые Россией зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 Катару и Азербайджану.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил глава МИД Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу отметил, что о планах разместить С-400 в Катаре или Азербайджане нет речи.
"Этот вопрос никогда нами не обсуждался. Эта информация постоянно муссируется в СМИ. На самом деле нет никаких сложностей по этому вопросу. Мы заключили соглашение с Россией, и сейчас обговариваем сроки поставок", - добавил он.
Глава турецкой дипломатии отметил, что если Россия захочет продать комплексы Азербайджану, она сделает это напрямую, без посредников.
"Тем более, что эти страны поддерживают хорошие отношения",- сказал Чавушоглу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
23 апреля 23:23 705
Депутат: армянская провокация должна быть удалена с сайта ООН
23 апреля 22:15 1 125
В Армении поклонялись лузеру - ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ
23 апреля 21:46 3 276
1915 год. Предательство армян и правда о "геноциде" - "Историческая призма"
23 апреля 21:19 1 505
Посол России в Армении все отрицает
23 апреля 20:28 1 371
МИД Азербайджана выразил протест ООН
-
23 Апр. 15:30 12 055
-
23 Апр. 15:19 10 550
-
23 Апр. 13:21 10 531
-
23 Апр. 17:05 9 512
-
23 Апр. 19:54 9 323