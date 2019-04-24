Несмотря на все "революции" и прочие перемены, в изуродованном пропагандой ментальном пространстве армянского общества ничего не меняется. Ненависть как была основным нацияобразующим элементом, так им и осталась.

Накануне вечером в Ереване прошло традиционное шествие в честь очередной годовщины "геноцида армян", как армянство требует именовать трагические события 1915 года в Османской Турции.

Толпы молодежи со свечами и вдохновленными лицами вышли на улицы с требованием "полной и справедливой компенсации". А перед началом шествия по традиции сожгли турецкий флаг.

Эта "добрая" традиция существует уже не одно десятилетие, бог знает сколько турецких и азербайджанских флагов было сожжено за это время. Правда, жизнь армян и положение Армении от этого лучше не стали. Ожидалось, что в новой Армении что-то в этом плане изменится, и градус ненависти, которой пропитано армянское общество, будет несколько снижен. Но нет - революция революцией, а отказываться от очередной вальпургиевой ночи в Армении не намерены. Если нет хлеба, то пусть будут хотя бы зрелища. В конце концов, нельзя запретить армянским националистам, пардон, получать удовлетворение, глядя на горящее красное полотнище турецкого флага.

Трудно сказать, участвовал ли нынешний премьер Никол Пашинян в подобной вакханалии в прежние годы. Возможно, что и нет. В бытность оппозиционером ему был близок по духу Армянский национальный конгресс, а АНК подобные забавы вроде бы не приветствовал.

Два года назад, после очередной такой вакханалии зампред АНК Арам Манукян горестно сказал журналистам: "Мы стали сильнее только в хвастовстве и сжигании флага. Сжигание флага и оскорбления стали символом патриотизма. Министерство образования учит школьников ругать и оскорблять турок, путь прогресса - не в этом".

А армянский Первый Информационный по этому поводу замечал, что сегодня флаги сжигают только отсталые общества. Однако дело не только в отсталости - флаги сжигают те общества, которые бессильны, беспомощны, безнадежны, которые чувствуют себя обманутыми и нежизнеспособными, и которым ничего иного не остается, кроме как сжигать флаги. Издание горестно констатирует: до сих пор армянский ответ не превышал забрасывания помидорами и сожжения флагов. А эти помидоры и флаги свидетельствовали только об армянской безнадежности и беспомощности. Когда молодежь независимой Армении 24 апреля сжигает флаг Турции, это напоминает не только болезненное проявление какого-то радикализма, но и оставляет впечатление безнадежности этой молодежи, написал Первый.

Что ж, уже год как Армения избавилась от "карабахского клана" и у власти находится вроде бы демократическое правительство. Но факт сожжения флага на площади Еревана говорит о том, что армянское общество, несмотря на политические изменения, все так же бессильно, беспомощно и безнадежно. И будет оставаться таковым до тех пор, пока не избавится от ненависти и не поймет, что перевирать историю и зариться на чужом - это, вообще-то, плохо.

Зульфугар Ибрагимов