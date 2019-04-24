Эрдоган: Турция не забудет совершенную армянами резню мирного населения в Нагорном Карабахе
Турция не забудет резню мирного азербайджанского населения в Нагорном Карабахе, и тех, кто закрыл на это глаза, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Президент Турции отметил, что в 1915 году армянские бандформирования таким же образом уничтожали мирное население в Османской империи.
"Турция открыла все архивы для расследования событий 1915 года и если в Ереване имеются соответствующие документы, то пусть они также откроют свои архивы" - сказал Эрдоган.
Президент Турции отметил, что у государств, обвиняющих Турцию в "геноциде армян", ни имеется никаких доказательств по этому поводу.
По словам Эрдогана история стран, обвиняющих Турцию в "геноциде армян" полна геноцидами и убийствами мирных людей.
Президент Турции подчеркнул, что мусульманам и Тюркам не нужно приписывать авторство в совершении какого-либо геноцида.
"Организаторами первой и второй мировой войны не являются мусульмане и тюрки", - сказал Эрдоган.
Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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