В Турции напомнили о дипломатах, убитыми армянскими террористами
24 апреля 2019 13:55 252
Турция не забудет дипломатов страны, которые были убиты боевиками армянской террористической организации ASALA, сказал глава Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend в среду со ссылкой на турецкие СМИ.
Комментируя события 1915 года, Алтун сказал, что они должны оцениваться не в рамках политических интересов каких-то стран.
"Нет никаких документов, подтверждающих события 1915 года в качестве "геноцида армян", - сказал он.
Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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