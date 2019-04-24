24 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Пекине с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, председателем Народного политического консультативного совета Китая Ван Яном.

Как сообщает специальный корреспондент Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Ван Ян отметил, что визит Президента Азербайджана в Китай вносит вклад в наши двусторонние связи. Подчеркнув, что проект "Один пояс, один путь" является широкой общественной платформой, включающей всестороннее сотрудничество, Ван Ян констатировал, что Азербайджан и Китай всегда поддерживают друг друга в рамках международных организаций. Он отметил, что нашим странам необходимо совместными усилиями добиваться дальнейшего развития сотрудничества в политической, экономической, транспортной, гуманитарной и других сферах.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул положительную динамику в развитии сотрудничества между нашими странами во всех направлениях. Он сказал, что Азербайджан придает важное значение инициированному главой Китайского государства проекту "Один пояс, один путь" и является одной из первых стран, поддержавших данную инициативу, отметил, что в нашей стране придается особое значение созданию транспортной инфраструктуры. Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приглашение на второй Международный форум "Один пояс, один путь", расценил это как пример уважения и дружеского отношения к Азербайджану. Глава государства подчеркнул, что нынешний визит придаст серьезный импульс развитию сотрудничества между Азербайджаном и Китаем.

В ходе беседы были обсуждены вопросы развития китайско-азербайджанских отношений и сотрудничества в экономической сфере, увеличения торгового оборота, взаимной поддержки в международных организациях, инвестирования и пр.