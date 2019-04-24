В рамках проходящей в Москве VIII Конференции по международной безопасности, заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с делегацией во главе с заместителем министра обороны и поддержки ВС Ирана по международным отношениям, бригадным генералом Мохаммадом Ахади. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Во время встречи обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества и региональной безопасности.