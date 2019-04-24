Президент Ильхам Алиев: Азербайджан активно продвигает проект «Один пояс, один путь» в рамках выдвигаемых инициатив
24 апреля 2019 17:04 957
Азербайджан активно продвигает проект "Один пояс, один путь" в рамках выдвигаемых инициатив.
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, на прошедшей в Пекине встрече с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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